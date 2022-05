Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Dachstuhlbrand in Mehrparteienhaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen weiterführender Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Brandsachverständiger zur Ermittlung der Brandursache eingesetzt.

Der Brandort wurde am Dienstag, 10. Mai 2022, erneut aufgesucht und begutachtet. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen kommt als Brandursache eine fahrlässige Brandstiftung in Betracht.

Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

++++++Erstmeldung++++++

Am Sonnabend, 07.05.2022, kam es gegen 12:15 Uhr in der Rudolf-Königer-Straße in Delmenhorst zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrparteienhaus. Nachdem Passanten eine Rauchentwicklung ausgehend vom Dachstuhl des Mehrparteienhauses gemeldet hatten, bestätigte sich diese Feststellung bei Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte. Die Bewohner, bei denen es sich um Heranwachsende handelt, die von einer sie betreuenden Jugendhilfeeinrichtung in den Wohnungen des betroffenen Objektes untergebracht worden waren, hatten bereits eigenständig und unverletzt das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer, das im Dachboden seinen Ursprung hatte und nachfolgend auf den übrigen Dachstuhl übergriff, unter Kontrolle bringen und nachfolgend löschen. Eine Gefahr für die nebenstehenden Wohngebäude bestand nicht. Das betroffene Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Heranwachsenden wurden durch die sie betreuende Einrichtung anderweitig untergebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell