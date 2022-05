Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 12:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe des Autobahndreiecks Stuhr zu einem Verkehrsunfall.

Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus Leverkusen mit einem Daimler im dreispurigen Bereich den linken Fahrstreifen. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Überholfahrspur ab und kollidierte in der Folge mit einem Pkw Kia eines 30-jährigen Mannes aus Oldenburg, der zu diesem Zeitpunkt gerade auf die Ausfahrtfahrspur im Autobahndreieck fuhr, um die Autobahn 1 zu verlassen.

Bei dem Unfall wurden die 38-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der 30-jährige Fahrzeugführer aus Oldenburg leicht verletzt. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 9.500 Euro geschätzt.

