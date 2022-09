Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Hebelspuren an Wohnhaus

Waldbröl (ots)

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die am Wochenende in ein Wohngebäude im Curt-Projahn-Weg in Hermesdorf eingebrochen sind. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 17:40 Uhr und Sonntag (25. September), 00:15 Uhr, hebelten die Täter zunächst die Hauseingangstür sowie ein Badezimmerfenster auf. Erst mal im Objekt öffneten sie gewaltsam mehrere Zimmertüren. Die Eindringlinge erbeuteten diversen Schmuck und Bargeld. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

