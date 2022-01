Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand an der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Der fahrlässige Umgang mit glimmenden Teilen war die Ursache für den Wohnungsbrand am Freitag, 31. Dezember, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Werler Straße.

Das stellten die Brandermittler der Polizei Hamm bei der Untersuchung des Brandortes fest.(hr)

Hier geht es zu unserer ursprünglichen Meldung vom 31.12.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5111238

