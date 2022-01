Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Eine 46-Jährige wurde am Dienstag, gegen 13.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Veistraße schwer verletzt. Die Frau befuhr den Geh-/Radweg mit einem Pedelec in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 37-Jähriger mit einem BMW von einem Garagenhof rückwärts auf die Veistraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Frau musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell