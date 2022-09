Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drahtseil gespannt

Bild-Infos

Download

Marienheide (ots)

Ein Drahtseil haben Unbekannte auf einem Crossweg für Radfahrende in einem Waldstück in Marienheide (Hambuch) gespannt. Ein Jogger bemerke das Drahtseil zufällig am Sonntag (25. September) um 10:20 Uhr. Das Seil war in einer Höhe von etwa 1,20 Meter über dem Mountainbike-Trail gespannt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell