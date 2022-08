POL-PDPS: Unfallflucht in der Bitscher Straße

Pirmasens (ots) - Am Montag, gegen 02:40 Uhr, wurden der Polizei zwei Jugendliche mit weißen Kapuzenjacken gemeldet, die sich in der Arnulfstraße auffällig an einem Roller zu schaffen machten, dann aber geflüchtet seien. Auf dem LIDL-Parkplatz wurde tatsächlich ein Roller mit beschädigtem Lenkradschloss aufgefunden. Kurz darauf meldete der Eigentümer des Rollers diesen als gestohlen. Die beiden beschriebenen ...

mehr