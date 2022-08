Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Rollerdiebe auf frischer Tat festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 02:40 Uhr, wurden der Polizei zwei Jugendliche mit weißen Kapuzenjacken gemeldet, die sich in der Arnulfstraße auffällig an einem Roller zu schaffen machten, dann aber geflüchtet seien. Auf dem LIDL-Parkplatz wurde tatsächlich ein Roller mit beschädigtem Lenkradschloss aufgefunden. Kurz darauf meldete der Eigentümer des Rollers diesen als gestohlen. Die beiden beschriebenen Jugendlichen konnten in der Maler-Bürkel-Straße kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 14- und einen 15-jährigen aus Pirmasens. Einer der beiden hatte einen Schraubenzieher dabei. Beide machten keine Angaben zur Sache.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

