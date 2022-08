POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Donsieders (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Höhe des Bahnhofs Pirmasens Nord an der B 270 in Donsieders wurde ein weißer VW Sprinter mit französischen Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht um die für das Fahrzeug amtlich ausgestellten Kennzeichen handelte. Den 42-jährigen auswärtigen Fahrer erwartet aufgrund dessen nun ein Strafverfahren ...

mehr