POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dahn (ots) - Am Donnerstag, 25.08.2022, zwischen 10.50 Uhr und 10.55 Uhr parkte eine 68-jährige Frau ihren grauen PKW Audi A 6 in Queraufstellung in der Pirmasenser Straße in Dahn auf dem Parkplatz vor der Apotheke am Jungfernsprung. Als Sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Stoßfänger und Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Ein bislang unbekannter ...

