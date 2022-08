LPI-G: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren und erwischt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 20.08.2022 öffnete ein derzeit noch unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 07.00 - 22.00 Uhr, gewaltsam die Spendenbox eines Supermarktes in der Kauerndorfer Allee. Daraus wurden Pfandbons in unbekannter Menge entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde seitens der Polizei Altenburg eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter oder der Tat geben ...

