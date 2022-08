Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gas und Bremse verwechselt - Hauswand gerammt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 09:05 Uhr, versuchte eine 85-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta, in der Ringstraße zu wenden. Hierbei verwechselte sie nach eigenen Angaben das Gas- und das Bremspedal. Daraufhin beschleunigte der Pkw, überquerte den Gehweg und rammte eine Hauswand. Die Fahrerin aus Pirmasens wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8500 Euro. Der Anteil des Schadens an der Hauswand wird auf 2500 Euro geschätzt. pdps

