POL-PDPS: Flucht vor Polizeikontrolle

Lemberg (ots) - Am Donnerstag in der letzten Woche, vermutlich ab 13:30 Uhr, wurde im Bereich der Waldstraße eine Hauskatze mit einem Luftgewehr angeschossen. Ein Projektil wurde in der Tierklinik entfernt, eine zweite Wunde musste versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in ...

mehr