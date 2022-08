Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: -Verkehrsunfall mit Personenschaden -Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Zweibrücken-Mörsbach - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Mittwochvormittag kam es in der Höhenstraße zu einem Unfall. Dabei wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr auf der durchgehenden Straße in Richtung Käshofen. An der Einmündung nach Kirrberg übersah eine 42-jährige Autofahrerin, welche von Kirrberg kam, den von rechts kommenden Kraftradfahrer. Der ältere Herr wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 2.000 Euro. |pizw

Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmittag wurde im Pottschütterweg ein geparktes Auto beschädigt. Der silberne 3er BMW stand zwischen 14:30 Uhr und 15:50 Uhr am Fahrbahnrand. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen blauen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher war nicht mehr am Unfallort.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

