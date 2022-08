Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht vor Apotheke/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Donnerstag, 25.08.2022, zwischen 10.50 Uhr und 10.55 Uhr parkte eine 68-jährige Frau ihren grauen PKW Audi A 6 in Queraufstellung in der Pirmasenser Straße in Dahn auf dem Parkplatz vor der Apotheke am Jungfernsprung. Als Sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Stoßfänger und Kotflügel fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in die bzw. aus der Parklücke den PKW der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell