Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz (ots)

Am Samstag, 19.03.2022, gegen 14:18 Uhr, befährt der 65-jährige Fahrzeugführer die Koblenzer Straße von der Saarstraße kommend in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße. Auf Höhe der unter der Fußgängerbrücke befindlichen Bushaltestelle möchte er wenden und übersieht hierbei den von der Saarstraße in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße kommenden 58-jährigen Fahrzeugführer. Es kommt zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme verschlechtert sich der Gesundheitszustand des 58-jährige Fahrzeugführers erheblich. Er muss mit Verdacht auf einen Herzinfarkt durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ob dieses Krankheitsbild im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht ist noch unklar. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 EUR; beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-65 4310 in Verbindung zu setzen

