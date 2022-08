POL-PDPS: Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Pirmasens (ots) - Am Freitag, 26.08.2022 gegen 10:20 Uhr wurde eine 80-jährige Dame beim Verlassen des Lidl Marktes in der Arnulfstraße von einem Hund angesprungen, sodass sie zu Boden fiel und sich im Rückenbereich verletzte. Das Tier wird als größerer, braunschwarzer Hund beschrieben. Die Hundehalterin, eine Frau, war in Begleitung von zwei Kindern und entfernte sich nach dem Vorfall unerkannt und ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern in Richtung ...

