Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Junge von Auto angefahren und schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagmorgen (27.9.) auf dem Schulweg von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Junge war morgens, um 7:45 Uhr, auf dem Gehweg der Weststraße von Veste kommend bergab in Richtung Schule unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen blieb er zunächst auf dem Gehweg stehen und trat dann unvermittelt auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Eine 33-jährige Lindlarerin, die auf der Weststraße mit ihrem Opel Astra bergab fuhr, versuchte noch abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Neunjährige erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 33-jährige Opelfahrerin erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand leichter Sachschaden.

