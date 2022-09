Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulkind angefahren und geflüchtet

Wipperfürth (ots)

Ein neunjähriger Junge ist am Montag (26. September) auf dem Schulweg von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Fahrerin flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge um 12:50 Uhr mit seinem Fahrrad von der Schule nach Hause. Als er die Lenneper Straße in Höhe eines Parkplatzes an einem Fußgängerüberweg überquerte, kam es zu einer leichten Kollision mit einem schwarzen VW. Am Steuer soll eine blonde Frau gewesen sein. Nach der Kollision setzte sie ihre Fahrt in Richtung Wipperfürth fort, parkte auf der Lenneper Straße in einer Parkbucht und schaute nach, ob ihre Motorhaube beschädigt sei. Der Junge ging nach dem Unfall nach Hause, wo die Mutter schließlich die Polizei informierte. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat Wipperfürth. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell