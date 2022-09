Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 20 Parfüme entwendet: Polizei nimmt Ladendieb nach kurzer Flucht vorläufig fest

Unna (ots)

Nachdem er 20 Parfüme aus einer Drogerie in der Bahnhofstraße in Unna entwendet hat, hat die Polizei am Dienstagmittag (13.09.2022) einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Gegen 12.40 Uhr steckte der 22-jährige albanische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz das Diebesgut in eine mitgebrachte Einkaufstasche. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv wählte daraufhin den Notruf und verfolgte den Mann.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen am Bahnhof an. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Unna gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Beschuldigte nach Einleitung eines Strafverfahrens im Laufe des Tages entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell