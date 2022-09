POL-UN: Werne - Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw fordert einen Leichtverletzten

Schwerte (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung hat am Montagnachmittag (12.09.2022) in Schwerte einen "alten Bekannten" aus dem Verkehr gezogen. Den Polizeibeamten fiel gegen 15.30 Uhr auf der Bethunestraße in Richtung Dortmund-Berghofen ein Pkw-Fahrer auf, von dem die Einsatzkräfte wussten, dass er nicht im Besitz ...

mehr