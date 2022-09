Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Kopfhörer gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Drei unbekannte Kinder bzw. Jugendliche haben am Dienstagmittag (13. September, gegen 13:40 Uhr) einen 13-Jährigen bestohlen, der gerade auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Im Bereich eines Kiosks an der Marktstraße sprachen sie den Jungen an. Einer der Täter nahm ihm seine Kopfhörer ab, bevor alle drei in Richtung der evangelischen Kirche an der Straße Auf dem Damm davonrannten. Die Unbekannten sollen zwischen elf und 13 Jahren alt sein. Einer der Verdächtigen hatte eine Cap auf und eine Bauchtasche um, der zweite trug einen roten Pullover sowie eine Umhängetasche und der dritte war komplett schwarz gekleidet. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.

