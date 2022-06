LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Stadtlengsfeld (ots) - Bislang unbekannte Langfinger öffneten gewaltsam die Münzbox einer Autowaschanlage in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld. Sie erbeuteten 100 Euro und hinterließen einen Schaden von ca. 300 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

mehr