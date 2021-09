Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen

Bleicherode (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckte eine Autobesitzerin in der Löwentorstraße, dass ihr Citroen Xantia gestohlen wurde. Das Auto hatte auf einem gesicherten Hof gestanden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 20. September und Dienstag, 28. September. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Am grünen Citroen waren zuletzt die Kennzeichen NDH-NW171 angebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell