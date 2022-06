Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger erfolgreich

Grabfeld (ots)

Eine 57-jährige Frau aus dem Grabfeld fiel am Dienstag auf Betrüger herein. Sie erhielt eine Nachricht auf ihrem Smartphone, in der stand, dass dies die neue Telefonnummer ihrer Tochter sei, weil sie ihr eigentliches Handy verloren habe. Die Frau glaubte den Worten, die sie las. Wenig später ging eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter ein. Darin schrieb diese, dass sie noch eine Rechnung für einen Laptop begleichen müsse, aber aufgrund des verlorengegangenen Handys gerade selbst keine Online-Banking durchführen kann. Sie bat ihre "Mutter" den Betrag zu begleichen. Die 57-Jährige überwies daraufhin knapp 1.300 Euro. Erst am nächsten Morgen, als sie mit ihrer tatsächlichen Tochter sprach, fiel der Schwindel auf. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser und anderen Arten von Betrügereien. Die Täter nutzen die unterschiedlichsten Wege und Geschichten, um Ahnungslose um ihr Erspartes zu bringen. Übergeben Sie niemals Kontodaten oder gar Bargeld! Überweisen Sie nie Geld nach der Aufforderung von vermeintlich Angehörigen über Massenger-Nachrichten! Informieren Sie die Polizei!

