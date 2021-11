Polizei Bielefeld

POL-BI: Schulkind angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - An der Carl-Severing-Straße hat eine bislang unbekannte Autofahrerin am Montag, 15.11.2021, an einer Grundstücksausfahrt eine Schülerin angefahren. Sie sprach kurz mit dem Kind, setzte dann aber ihre Fahrt fort.

Die 9-jährige Schülerin fuhr gegen 07:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg zum Kreisverkehr Carl-Severing-Straße und Magdalenenstraße. Sie benutzte den linken Gehweg in Richtung der Grundschule Quelle.

Zeitgleich setzte kurz vor dem Kreisverkehr eine Autofahrerin mit ihrem schwarzen Pkw zurück und stieß mit der Schülerin zusammen. Nachdem die Fahrerin anhielt, sprach sie die 9-Jährige an. Weil das Kind angab, nicht verletzt zu sein, fuhr sie mit ihrem Auto weiter.

Das Mädchen setzte ihren Weg fort und berichtete an der Schule von ihrem Unfall. Ihre leichten Verletzungen sollten gegebenenfalls später untersucht werden.

Warum es nach einem Unfall mit einem Kind nicht ausreicht nur nachzufragen:

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

