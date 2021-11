Polizei Bielefeld

POL-BI: Handwerker stoppt Kupferdieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Ein bisher unbekannter Täter beabsichtigte am Sonntag, 14.11.2021, Kupferrohre aus einem Carport an der Marienfelder Straße zu stehlen, rechnete aber nicht mit dem resoluten Handwerker.

Der 25-jährige Bielefelder war mit Renovierungsarbeiten an dem Einfamilienhaus beschäftigt, als er gegen 13:55 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Carports vernahm.

Um sich Gewissheit zu verschaffen, ging er zum Carport, in dem die Besitzer eine alte Heizungsanlage mit Rohren gelagert hatten. Dort entdeckte er einen Mann, der dabei war, die Kupferrohre in den Kofferraum eines silbernen VW Sharan mit bulgarischem Kennzeichen zu laden.

Der 25-Jährige forderte den fremden Mann auf, die Kupferrohre wieder zurückzulegen. Dieser kam der Aufforderung nach und stieg anschließend in sein Auto, das er vor dem Haus an der Marienfelder Straße, zwischen einer gleichnamigen Straße und der Gerhardstraße, abgestellt hatte. Gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung fuhr er in Richtung Ostwestfalendamm davon.

Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur, kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er sprach kein Deutsch.

Die Frau auf dem Beifahrersitz war ebenfalls zwischen 35 und 40 Jahre alt und hatte lange, braune Haare.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell