LPI-SHL: Baustelle übersehen

Dietlas (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.06.2022 bis Dienstagabend unberechtigt Zutritt in einen Garten in der Lengsfelder Straße in Dietlas. Dort brachen sie einen Schuppen gewaltsam auf und entwendeten eine Motorsense der Marke Stihl. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

