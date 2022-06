LPI-SHL: Münzgeld erbeutet

Hildburghausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen bemerkten am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen VW, der in Schlangenlinien in Hildburghausen unterwegs war. Sie stoppten das Fahrzeug und kontrollierten die 26-jährige Fahrerin. Dabei wehte den Polizisten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein Test zeigte einen Wert von 1,11 Promille. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

