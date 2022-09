Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldkassetten bei Firmeneinbruch erbeutet

Lindlar (ots)

Zwei Geldkassetten haben Unbekannte am Dienstag (27. September) bei einem Einbruch in eine Firma in der Feilenhauerstraße erbeutet. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie zwei Täter gegen 1.10 Uhr in das Gebäude einbrachen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu dem Anbau, indem sie ein Fenster einschlugen. Die Täter entkamen mit Bargeld aus zwei Geldkassetten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

