Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall Bückeburger Straße

Jahnweg - Polizei bittet Fahrer des schwarzen Autos sich zu melden

Lippstadt (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Autos befuhr am Mittwoch (23. März 2022), gegen 17.25 Uhr, den Jahnweg in Richtung Bückeburger Straße, um von dort nach links auf die Bückeburger Straße aufzufahren. Eine 17-jährige Lippetalerin war mit ihrem Rad zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg der Bückeburger Straße in Richtung Udener Straße unterwegs. Als sich die Radfahrerin der Straßeneinmündung zur Jahnstraße näherte, fuhr der Fahrer eines schwarzen Wagens ebenfalls von rechts an die Einmündung heran. Obwohl die Radfahrerin sich auf der Vorfahrtstraße befand, bremste sich sicherheitshalber kurz ab, um dann ihre Fahrt fortzusetzen. Anstatt an der Straßeneinmündung anzuhalten, fuhr der Autofahrer los. Die 17-Jährige bremste hiernach so stark, dass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Autofahrer fragte kurz noch nach, wie es der Jugendlichen ging, setzte jedoch die Fahrt fort, ohne eine Antwort abzuwarten und einen Personalienaustausch mit der Verletzten durchzuführen.

Nach Angaben der Jugendlichen hatte der Fahrer kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Brille.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des schwarzen Wagens sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell