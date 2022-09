POL-GM: Würste, Speck und Käse gestohlen

Lindlar (ots) - Unbekannte haben eine Glasscheibe an der Bushaltestelle am Schulzentrum Lindlar eingeschlagen. Im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag (16.30 Uhr) und Dienstagmorgen (27. September, 9.15 Uhr) beschädigten Vandalen die Bushaltestelle am Wilhelm-Breidenbach-Weg. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

