Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Reichshof (ots)

In Denklingen musste eine 46-jährige Autofahrerin einem entgegenkommenden Auto ausweichen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die Reichshoferin fuhr um 18:10 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Astra auf der Hauptstraße in Richtung Waldbröl. In einer Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Autofahrer auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus und kollidierte dort erst mit einem Schild und einem Zaun und blieb schließlich in einem Gebüsch stehen. Die 46-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte, ihre 38-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Opel entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

