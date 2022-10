POL-HA: Taxi gegen Laterne - 2 Schwerverletzte

Hagen-Bathey (ots) - Ein 43-jähriger Radfahrer zog sich am Freitagmorgen (30.09.2022) in Bathey bei einem Verkehrsunfall lebendbedrohliche Verletzung zu. Gegen 07.50 Uhr, fuhr der Mann die Serpentinen der Dortmunder Straße herunter in Richtung des Hengsteysees. Aufgrund einer Baustelle auf der Brücke über dem See bildete sich ein Stau, an dem der Radfahrer vorbei fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der ...

