Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Alleinunfall in Bathey schwer verletzt

Hagen-Bathey (ots)

Ein 43-jähriger Radfahrer zog sich am Freitagmorgen (30.09.2022) in Bathey bei einem Verkehrsunfall lebendbedrohliche Verletzung zu. Gegen 07.50 Uhr, fuhr der Mann die Serpentinen der Dortmunder Straße herunter in Richtung des Hengsteysees. Aufgrund einer Baustelle auf der Brücke über dem See bildete sich ein Stau, an dem der Radfahrer vorbei fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der 43-Jährige mit dem Vorderrad eine Warnbake der Baustelle und stürzte. Bei dem Alleinunfall verletzte er sich lebensgefährlich. Zum Unfallzeitpunkt trug der Dortmunder keinen Helm. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrungen der Dortmunder Straße. (sen)

