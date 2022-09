POL-HA: Verkehrskontrollen der Polizei im Umfeld des Hauptbahnhofes

Hagen-Mitte (ots) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagabend (29.09.2022) in einem Linienbus holte einer von ihnen ein Messer hervor. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Hagener mit dem Bus der Linie 542 in Richtung Gevelsberg HBF. An der Bushaltestelle Hagen Hauptbahnhof stieg ein 40-jähriger Mann dazu, der keine Maske trug. Als der Hagener ihn ...

mehr