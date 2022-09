Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Haspe - Zwei Verletzte

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Haspe verletzten sich am Donnerstagnachmittag (29.09.2022) ein 32-jähriger Autofahrer leicht und ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer. Der 32-Jährige wollte, gegen 17.50 Uhr, mit seinem schwarzen Opel von einem Parkplatz in der Enneper Straße aus nach links in Richtung Gevelsberg auf die Straße einbiegen. Dazu musste er die Fahrbahn für den aus Gevelsberg kommenden Verkehr überqueren. Auf dieser fuhr der 17-Jährige Hagener mit seinem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Autofahrer den Motorradfahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei fuhr der 17-Jährige gegen die linke Fahrzeugseite des Opels und stürzte. Er verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auch ihn brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte einen Teil der Enneper Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (sen)

