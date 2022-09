POL-HA: Zweijähriges Kind stürzt aus Fenster einer Wohnung in der Innenstadt - Rettungshubschrauber eingesetzt

Hagen-Mitte (ots) - Mittwochnacht (28.09.2022) wurde bei einem Einbruch in ein Berufskolleg in der Liebigstraße in Hagen eine größere Anzahl von iPads entwendet. Unbekannte Täter gelangten durch eine Nebentür in das Schulgebäude und hebelten in diesem eine Tür zu einem Raum auf, in welchem eine größere Anzahl von noch originalverpackten iPads gelagert waren. Ein 46-Jähriger stellte den Einbruch gegen 7 Uhr fest ...

mehr