Polizei Hagen

POL-HA: Streifenwagenbesatzung sieht blutenden Mann

Hagen-Wehringhausen (ots)

Während Polizisten im Bereich des Bodelschwinghplatzes Streife fuhren, sahen sie einen Mann mit einer blutverschmierten Hand, der auf einer Schaufensterbank saß und sich den Kopf hielt. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige in eine wechselseitige gefährliche Körperverletzung verwickelt war. Am Mittwoch (28.09.2022) gegen 13.45 Uhr war der Hagener in einen Streit geraten. Eine Zeugin schilderte, dass er sich mit einem 27-Jährigen körperlich auseinandersetzte. Zwei weitere Männer (52 und 40 Jahre alt) seien auf den Hagener gesprungen. Als er am Boden lag, traten sie ihn, bis die Zeugin dazwischen ging und die Parteien voneinander trennte. Der 27-Jährige Kontrahent gab an, dass er von dem 36-Jährigen provoziert sowie mit einer Flasche angegriffen worden sei. Er habe den Übergriff abwehren wollen und ihn mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen. Zunächst sei der Hagener weggegangen, kurz darauf jedoch zurückgekehrt. Der 27-Jährige habe ihn daraufhin auf den Boden geworfen und sich danach entfernt. Die Zeugin könne gar nicht sagen was passiert war, da sie nicht anwesend gewesen sei. Der 52-Jährige und der 40-Jährige hätten nichts gemacht, sie seien lediglich Beobachter des Geschehens gewesen. Der 36-Jährige musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,9 Promille. Die Männer zeigten sich gegenseitig an. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell