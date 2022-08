Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach im Breisgau: Streifvorgang mit Linienbus endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 22.08.2022, gg. 16:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Gutach-Bleibach zu einem Streifvorgang zwischen einem Tretroller fahrenden Kind und einem Linienbus.

Das 10-jährige Kind kam hierbei zu Sturz und wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Linienbus in Richtung Gutach, als es beim Durchfahren einer engeren Linkskurve zur Berührung mit dem Kind kam, welches mit dem Tretroller auf dem parallel verlaufenden Fußweg fuhr. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell