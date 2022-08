Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Baum auf Auto gestürzt

Freiburg (ots)

Die Rheinstraße befuhr am Montag, 22.08.2022 gegen 22.20 Uhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Richtung Jurastraße. Plötzlich stürzte ein am Straßenrand stehender Baum während der Fahrt auf seine Motorhaube und das Dach. Der 45-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Bad Säckingen kam mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann vor Ort und räumte die Unfallstelle.

