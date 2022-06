POL-HA: Schwindler fährt unter Drogen und ohne Führerschein durch Hagen

Hagen (ots) - Die Polizei Hagen führte in Zusammenarbeit mit städtischen Behörden am Wochenende verstärkt Jugendschutzkontrollen durch. Zahlreiche Kräfte waren am Freitag (10.06.2022) und Samstag (11.06.2022) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 2 Uhr in der Nacht im ganzen Stadtgebiet im Einsatz. Im Fokus standen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter von bis ...

mehr