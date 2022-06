Polizei Hagen

POL-HA: Supermarkt-Mitarbeiterin verfolgt Ladendieb

Hagen-Boele (ots)

Als ein 29-Jähriger Montagmorgen (13.06.2022) in der Schwerter Straße einen Ladendiebstahl beging, rechnete der Mann nicht damit, dass ihm die Mitarbeiterin des Supermarktes nachläuft. Die Frau wählte während der fußläufigen Verfolgung gegen 08.15 Uhr den Notruf und schilderte den Vorfall. Nachdem sie den 29-Jährigen in einer Einfahrt aus den Augen verloren hatte, trafen Polizisten den flüchtigen Ladendieb unweit des Geschäftes an. Er hatte in der Zwischenzeit unter einem geparkten Auto seinen Rucksack versteckt, in dem sich zahlreiche verpackte Zigarettenschachteln diverser Hersteller im Gesamtwert von knapp 450 Euro befanden. Die Polizisten händigten das Diebesgut der Mitarbeiterin aus. Der 29-jährige Ladendieb wurde in Gewahrsam und vorläufig festgenommen. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten stand. (arn)

