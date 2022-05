Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck: Am frühen Dienstagmorgen (10.05.) ereignete sich ein Überfall in der Spielothek "Spielstübchen" in Eutin. Die Angestellte wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt. Nach ...

