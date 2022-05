Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord

80-Jähriger auf offener Straße abgelenkt und bestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bereits am Freitagmittag, 29.04.2022, ist ein Senior auf offener Straße Opfer eines Diebstahls geworden, nachdem er zuvor von einem Mann und einer Frau abgelenkt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 11.15 Uhr verließ der 80-jährige Lübecker in der Triftstraße an der Haltestelle Georg-Kerschensteiner-Straße den Linienbus und ging in Richtung Georg-Kerschensteiner-Straße. Nach einigen Minuten spürte er eine unbekannte Substanz im Bereich seines Nackens. Kurz darauf wurde er von hinten von zwei unbekannten Personen, einem Mann und einer Frau, in gebrochenem Deutsch angesprochen. Diese teilten ihm mit, dass seine Jacke und Hose schmutzig seien und kamen ihm dabei immer näher. Der Senior zog nun seine Jacke aus und stellte fest, dass sie tatsächlich im Rückenbereich großflächig mit einer grünen flüssigen Substanz verschmutzt war. Von den Unbekannten wurden ihm dann Taschentücher gegeben, mit denen er zunächst seine ebenfalls verschmutzte Tragetasche reinigte. Währenddessen hielt die Frau die Jacke des 80-Jährigen in den Händen. Der Lübecker zog seine Jacke schließlich wieder an und ging nach Hause.

Dort angekommen bemerkte er, dass aus seiner verschlossenen Jacken-Innentasche ein Geldumschlag mit mehreren Hundert Euro fehlte, wobei ein einfacher Verlust des Geldes ausgeschlossen werden kann. Das Geld hatte der 80-Jährige erst am Vormittag in der Lübecker Innenstadt bei seiner Bank abgeholt.

Der unbekannte Mann sowie die unbekannte Frau, die den Senior angesprochen hatten, werden daher als Tatverdächtige eingestuft. Zur Beschreibung dieser Personen ist lediglich bekannt, dass der Mann ca. 25 Jahre alt und ca. 1,65 m - 1,70 m groß war und ein asiatisches Aussehen hatte. Die Frau war kleiner als der Mann und ebenfalls ca. 25 Jahre alt, auch sie hatte ein asiatisches Aussehen.

Das 2. Polizeirevier Lübeck ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können. Außerdem werden Geschädigte gesucht, die in der Vergangenheit ebenfalls Opfer eines solchen Diebstahls mit der beschriebenen Ablenkung geworden sind, ohne dass sie die Tat bislang angezeigt haben.

Das 2. Polizeirevier Lübeck ist unter der Telefonnummer 0451/131-6245 oder über die Email-Adresse luebeck.prev02@polizei.landsh.de erreichbar.

Auf www.polizei-beratung.de gibt es außerdem Informationen und Tipps zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Trickdiebstähle und zu weiteren vielfältigen Themen.

