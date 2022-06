Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Polizei Hagen nach behördenübergreifenden Jugendschutzkontrollen

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen führte in Zusammenarbeit mit städtischen Behörden am Wochenende verstärkt Jugendschutzkontrollen durch. Zahlreiche Kräfte waren am Freitag (10.06.2022) und Samstag (11.06.2022) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 2 Uhr in der Nacht im ganzen Stadtgebiet im Einsatz. Im Fokus standen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter von bis zu 21 Jahren, die sich vorrangig an Plätzen wie Parkanlagen sowie Schulhöfen aufhielten. Am Wochenende konnten so insgesamt rund 260 Personen kontrolliert werden. Die Polizei fertigte drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach Verstößen gegen das Waffengesetz. Polizisten hatten zwei Einhandmesser, ein verbotenes Klappmesser sowie einen Schlagstock sichergestellt. Mehrere Personen wurden zudem mit Betäubungsmitteln angetroffen. Es wurden insgesamt neun Anzeigen gefertigt - zwei Anzeigen betrafen hierbei Personen über 21 Jahren. Die Einsatzkräfte stellten sieben Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. In allen Fällen handelte es sich um Alkoholverstöße. Sieben Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren hatten darüber hinaus in alkoholisiertem Zustand 1 Matratze in die Lenne geworfen. Dazu wurde durch das Ordnungsamt ein Bußgeld erhoben. Die Polizei erteilte am Wochenende insgesamt 35 Platzverweise gegen Personen. In der Straße An der Kohlenbahn/Ecke Enneper Straße überfuhr ein Erwachsener eine rote Ampel mit seinem Auto. Eine Person über 21 Jahren musste nach anhaltendem Randalieren durch Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Auch in Zukunft sind weitere Einsätze und Jugendschutzkontrollen geplant. (arn)

