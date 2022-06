Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte verursachen Beinahe-Zusammenstoß mit Warnbaken

Hagen-Dahl (ots)

Nachdem Unbekannte Warnbaken in einem Kurvenbereich in der Prioreier Straße/Ecke Sommerhagener Weg quer über die gesamte Fahrbahn aufstellten, ermittelt die Polizei Hagen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Sonntag (12.06.2022) war ein 19-Jähriger gegen 3 Uhr mit seinem VW aus Rummenohl kommend unterwegs, als er die Warnbaken gerade noch rechtzeitig sah. Er leitete eine Vollbremsung ein und verhinderte so einen Zusammenstoß. In der Mitte der beiden Fahrspuren stand nach Angaben des Hageners ein Betonblock, in welchem sich auf jeder Seite eine Warnbake befunden habe. Diese hätten jeweils die Hälfte der Fahrbahn versperrt. Nach der Vollbremsung sah der Mann eine Gruppe Jugendlicher die jedoch bestritten, für die Verkehrsbehinderung verantwortlich zu sein. Der Mann schilderte, die Prioreier Straße bereits 15 Minuten zuvor, gegen 02:45 Uhr, in Richtung Dahl befahren zu haben. Hier habe es noch keine Verkehrsbehinderung gegeben. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

