POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Vorfahrt missachtet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Brückenstraße befuhr am Montag, 22.08.2022 gegen 11.40 Uhr ein 82 Jahre alter Mann mit seinem Ford. Vor ihm befuhr die Brücke eine 78 Jahre alter Mercedesfahrerin. Diese beabsichtigte nach rechts in Richtung B 34 die Brücke zu verlassen. Dabei wurde ihr die Vorfahrt von einem noch unbekannten Fahrzeug genommen und sie musste sehr stark abbremsen. Der 82-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg auf den Mercedes auf. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um eine weiße/silberne Limousine mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

