POL-VER: ++ Unbekannte stehlen Wohnmobil - die Polizei sucht nach Zeugen ++

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruchsversuch scheitert ++

Achim. Zwischen letztem Freitagmittag (22.07.2022) und Mittwochmittag (27.07.2022) versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Weinweg einzudringen. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter an einer Außentür und mehreren Fenstern gewaltsam in das Haus einzudringen, was jedoch misslang. Die Polizei Achim sucht nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte stehlen Wohnmobil - die Polizei sucht nach Zeugen ++

Langwedel. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam es zum Diebstahl eines Wohnmobils im Danziger Weg. Die bisher unbekannten Täter entwendeten ein weißes Wohnmobil neueren Baujahrs der Marke Pössel. Das Wohnmobil war unter dem Carport, welches sich auf dem Grundstück der Geschädigten befindet, abgestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden. Auch nimmt die Polizei Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dieser Sache - auch an den Vortagen - gerne entgegen.

Wie man sich vor Fahrzeug-Diebstählen schützen kann:

Stellen Sie Ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit an einem sicheren Ort - wie einer Garage - ab. Sollte keine verschließbare Garage zur Verfügung steht, bietet es sich an, die Fahrzeuge an einer gut beleuchteten Straße und sehr belebten Straße abzustellen.

Schöpfen Sie alle Sicherungsmöglichkeiten aus, die am Auto selbst vorhanden sind: Verschließen und Verriegeln von Fenstern und Türen, Einrasten des Lenkradschlosses, Einschalten von Diebstahlwarnanlagen. Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Täter nutzen mitunter technische Geräte, um Funksignale abzuschirmen und verhindern so, dass Ihr Fahrzeug mittels Funkfernbedienung verriegelt wird. Vergleichbare Geräte nutzen Täter, um Verriegelungen mit sogenanntem Keyless Go zu verhindern.

Darüber hinaus lassen sich Fahrzeuge mit zusätzlichen mechanischen Sicherungen vor einem Diebstahl bewahren: Gangschaltungs- und Lenkradsperren und Parkkrallen bieten einen zusätzlichen Schutz. Ebenso wichtig, wie eine geeignete Fahrzeugsicherung, ist ein sicherer Aufbewahrungsort der Fahrzeugschlüssel. Verwahrte Schlüssel am und im Fahrzeug oder am Schlüsselbrett im Wohnhaus stellen für die Täter leichte Beute dar.

Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft auffallen, ist es in jedem Fall sinnvoll, die Polizei zu alarmieren. Beispielhaft sind dazu Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen zu nennen, die langsam durch die Wohngebiete fahren oder auch Personen, die Fahrzeuge oder Wohnhäuser beobachten oder fotografieren. In diesem Fällen kann es sich bereits um Vorbereitungen für einen späteren Diebstahl handeln.

Um zu beraten, wie man sich vor Einbrüchen und Fahrzeugdiebstählen schützen kann, steht Kriminalhauptkommissar Joachim Kopietz als Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz den Menschen zur Seite und ist unter 04231/806-108 erreichbar.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Auf der Oberen Straße hat sich am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 59-jährige VW-Fahrerin war auf der Oberen Straße in Richtung Herrlichkeit unterwegs, als sie verkehrsbedingt halten musste. Ersten Informationen zufolge bemerkte dies die Radfahrerin zu spät und stößt gegen das Heck des VW und wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zumindest 1.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Vollersode. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße. Das Einfamilienhaus liegt an der Bergstraße zwischen der Friedensheimer Straße und dem Lunzenweg. Die Täter öffneten eine gewaltsam eine Außentür, um in das Haus einzudringen. Nachdem sie die Innenräume durchsuchten entwendeten die Täter zumindest Sport-Orden. Nun werden Zeugen gesucht, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz mitzuteilen.

++ Mercedes Sprinter prallt gegen Baum - 34-jähriger Fahrer schwer verletzt ++

Ottersberg. Heute Morgen, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Straße (L 154), bei dem ein 34 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter schwer verletzt wurde. Der Mercedes-Fahrer war auf der Lilienthaler Straße aus in Richtung Quelkhorn unterwegs. Ersten Informationen zufolge kam der 34-Jährige zunächst aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, geriet im weiteren Verlauf nach links in den Seitenraum und prallte dort gegen einen Baum. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Der 34 Jahre alte Mann wurde nach derzeitigem Stand schwer - jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand Totalschaden, sodass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich zumindest auf mehrere tausend Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die L 154 zwischen Rautendorf und Wilhelmshausen zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ In Mercedes eingebrochen ++

Schwanewede. Am Donnerstag, zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in einen Mercedes in der Blumenthaler Straße ein. Die weiße Mercedes Limousine war auf der Grundstücksauffahrt eines Einfamilienhauses, welches an der Blumenthaler Straße im Bereich zwischen der Hospitalstraße und dem Sandbergweg liegt, abgestellt. Die Täter zerstörten gewaltsam eine Scheibe des Mercedes und entwendeten daraus das Lenkrad, den Airbag und Armaturen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei dem Polizeikommissariat Osterholz mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Schwanewede. Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Trenthöper Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 77 Jahre alter Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 80-jähriger Kia-Fahrer war auf dem Trenthöper Weg Richtung Ortsausgang Schwanewede unterwegs. Ersten Informationen zufolge bemerkte der Kia-Fahrer den von rechts aus dem Trenhöper Weg kommenden Pedelec-Fahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolgedessen stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zumindest 100 EUR.

