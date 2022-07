POL-VER: ++ Audi Q 7 entwendet - Zeugen gesucht ++ Anhänger gerät auf A 1 in Brand ++ Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen Baucontainer auf ++

Langwedel. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer in der Haberloher Straße auf. Der Container befand sich auf einer Baustelle, die aus Richtung Völkersen kommend vor dem Ortseingang von Haberloh liegt. Die Täter öffneten gewaltsam den Container und entwendeten einen Benzinkanister, eine Tauchpumpe und Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Diebstahl von Baumaterial ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter Baumaterialien aus Edelstahl von einem Firmengelände in der Justus-von-Liebig-Straße. Die Täter öffneten gewaltsam das Hoftor, um auf das Firmengelände zu gelangen. Nun werden Zeugen gesucht, die gebeten werden, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Audi Q 7 entwendet - Zeugen gesucht ++

Kirchlinteln. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zum Diebstahl eines Audi Q 7 im Eichendorffweg. Der Audi Q 7 war auf der Einfahrt des Wohnhauses, welches zwischen der Straße An der Reitbahn und der Weitzmühlener Straße steht abgestellt. Der Audi Q 7 war von schwarzer Farbe und ein neueres Modell. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen - auch an den Vortagen - bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Diesel abgezapft ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in der Marie-Curie-Straße zum Diebstahl von Diesel aus einem Mercedes-Lkw. Der Mercedes Atego war am Fahrbahnrand abgestellt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Tandeckel und zapften den Diesel aus dem Tank ab. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Anhänger gerät auf A 1 in Brand ++

Oyten. Am Mittwochmittag geriet auf der A 1 in Richtung Hamburg der Anhänger eines Lkw-Gespannes auf dem Parkplatz Thünen in Brand. Ersten Informationen zufolge war die 29-jährige Fahrerin des Lkw mit Anhänger in Richtung Hamburg unterwegs, als kurz vor dem Parkplatz Thünen ein Reifenschaden am Anhänger eintrat. Im weiteren Verlauf geriet der Anhänger in Brand. Noch bevor der Anhänger vollständig ausbrannte, gelang es der 29-Jährigen gemeinsam mit Hilfe eines 32-Jährigen, den Anhänger vom Lkw zu lösen, sodass am Lkw kein Schaden entstand. Das Feuer des Lkw griff auf einen Teil der Rasenfläche des Parkplatzes über. Die Feuerwehren aus Oyten und Uphusen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Die 29-Jährige und der 32-Jährige wurden zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Parkplatz Thünen zeitweise gesperrt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, wobei ein 55 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Motorradfahrer war auf der Hauptstraße in Richtung der Straße Am Triften unterwegs. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät, die von einer Grundstückseinfahrt, die nahe des Bockhorster Weges liegt, in die Hauptstraße einfuhr. Motorrad und Hyundai stießen zwar nicht zusammen, der 55-Jährige kam jedoch zu Fall und wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden von zumindest mehreren hundert Euro.

++ Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall ++

Achim. Am Mittwochmittag kam es auf der Straße Am Schmiedeberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 49-jährige Dodge-Fahrerin war auf der Straße Am Schmiedeberg in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Hinter ihr fuhr die 26-Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi in dieselbe Richtung. Dass die Dodge-Fahrerin vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen muss, bemerkte ersten Informationen zufolge die 26-Jährige zu spät und fuhr auf den Dodge auf. Die Dodge-Fahrerin und ihr 48-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.

++ Verkehrsunfall mit drei Verletzen und hohem Sachschaden ++

Ottersberg. Auf der Landstraße (K 2) kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden - der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 EUR. Nahe der Molkereistraße warteten der 54-jährige Mercedes-Fahrer und hinter ihm ein 33-jähriger Dacia-Fahrer verkehrsbedingt. Ersten Informationen zufolge bemerkte dies eine 78 Jahre alte Fahrerin eines Mazda zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia auf den Mercedes geschoben. Der 54-jährige Mercedes-Fahrer sowie der 33-jährige Dacia-Fahrer und seine 11-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 78-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Thedinghausen. Am Mittwochmittag kam es auf der Thedinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Audi war auf der Thedinghauser Straße in Richtung Thedinghausen-Ortskern unterwegs. Dass er verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte ersten Informationen zufolge eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät. Sie war in dieselbe Richtung unterwegs und fuhr hinten auf den Audi auf. Im weiteren Verlauf kam es Audi nach rechts und der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++ Verkehrsunfall auf der A 27 ++

Langwedel. Am Mittwochabend ereignete sich auf der A 27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge stieß der 19-Jährige, als er nach dem Überholen vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen einscherte mit dem Ford-Transporter eines 34-Jährigen zusammen. Infolge des Zusammenstoßes drehten sich beide Fahrzeuge, wobei der VW im weiteren Verlauf mit der Außenleitplanke kollidierte. Der 19-Jährige sowie seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 10.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 04:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Heidloge auf. Die Täter öffneten den Zigarettenautomaten gewaltsam, bevor sie aus diesem Bargeld und Zigaretten entwendeten. Bei den drei Tätern soll es sich um junge Männer mit dunklen Haaren handeln. Einer der Täter soll eine khakifarbene Jacke getragen haben. Eine Anwohnerin bemerkte den Aufbruch und alarmierte die Polizei. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täte nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeikommissariat Osterholz sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Täter steigen in Einfamilienhaus ein ++

Grasberg. Am Mittwoch, zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Findorffhof ein. Ersten Informationen zufolge betraten die Täter das Grundstück und öffneten eine Außentür, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Dachstuhlbrand von Wohnhaus-Anbau ++

Lilienthal. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es zum Dachstuhlbrand des Flachdachanbaus eines Wohnhauses in der Straße Am Staugraben. Als das Flachdach in Brand geriet, wurden dort Dacharbeiten durchgeführt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wobei das Haupthaus weiterhin bewohnbar ist. Die Ermittlungen dauern an.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwoch, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Falkenberger Landstraße (L 133) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer war auf dem Radweg der L 133 in Richtung Lilienthal-Zentrum unterwegs. Als der 63 Jahre alte Fahrer eines Jeep von einer Grundstücksausfahrt nahe des Jan-Reiners-Weg auf die L 133 einfuhr, bemerkte er ersten Informationen zufolge den Radfahrer zu spät. Zum Zusammenstoß kam es nicht, der 40-Jährige stürzte jedoch beim Bremsen mit seinem Rad und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Erheblicher Sachschaden entstand nicht.

